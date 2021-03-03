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أخبار العالم

من بينها ميراج.. جيش عربي يعرض طائراته الحربية للبيع

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:19 ص
طائرة حربية
طائرة حربية
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محمود نوفل
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- قيادة سلاح الجو الملكي، أمس الثلاثاء، عن رغبتها ببيع 15 طائرة من طائرات الكوبرا Ah-1 (F/NTS) والمواد التابعة لها.

وبحسب موقع "هلا" الأردني؛ فقد طالب الإعلان الراغبين بالشراء بتقديم عروضهم بالظرف المختوم لرئيس لجنة البيع العقيد المهندس بشير محمد خضير. 

كما بينت القيادة أن آخر يوم لاستلام العروض هو 30 مارس الحالي.

وأعلنت القيادة أيضا عـن رغبتها ببيع: طائرة ميراج (F-1) عدد (1) بالإضافة إلى قطع غيار والاجهزه الفاحصة التابعة لها.عدد (38) من مادة الـ (F-4 Rocket Launcher P/N: 0LF006678260K) التابعة لطائرات الميراج (F-1).

عدد (17) من مادة الـ (R550 MISSILE LAUNCHERS (LM-39) P/N: MS050D75694746P) التابعة  لطائرات الميراج (F-1) وعدد (16) من مادة الـ (BOMB Ejector Rack 165-B) التابعة لطائرات الميراج (F-1) وعدد (6) من مادة الـ (LM58-B Launcher) وأنظمة الحرب الإلكترونية: (Barem Pods quantity (19) / Syrell Pods Quantity (3.
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