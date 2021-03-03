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بين الناس

سكان شارع القلعة فى منفلوط يشكون من فوضى الباعة الجائلين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:54 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث سكان شارع القلعة مركز منفلوط محافظة أسيوط ، في رسالة بعث بها أحد السكان نيابة عنهم لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الباعة الجائلين بما يؤدي إلى تكدس كبير وارتفاع أصوات مكبرات الصوت.

ويقول المواطن عيسى أحمد  فى رسالته : نعانى نحن سكان شارع القلعة مركز منفلوط من انتشار الباعة الجائلين الموجودين بشكل عشوائى واحتلوا الأرصفة وأصبحوا فى الشارع الرئيسى والأعلى كثافة سكانية، وأقاموا فرشًا بشكل غير لائق وتم إغلاق الطريق العام بشكل كامل، مع انتشار أصوات الضوضاء والكلمات الخارجة طوال الليل والنهار وسط حالة من الفوضى المستمرة على مدار الساعة فى الطريق العام.

وأضاف : الشارع أصبح محتل من قبل بعض الباعة الجائلين وافتراشهم الشارع وتضييقه على السيارات والمشاه جميع ايام الاسبوع ويزداد الوضع سوءا يوم الخميس ويتفاقم الوضع جدا يوم الجمعة وطبعا لا يوجد اهتمام بلبس الكمامات او النظافة او التباعد. واستغل هذا الوضع بعض المتحرشين بالنساء وكذلك "النشالين. 

وأشاروا إلى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى ولم يستجب لنا مجلس المدينة وقال لنا الكلمة المتكررة دائما انتظروا إقامة السوق الحضارى، مطالبين ادارة الاشغالات وشرطة المرافق بالمحافظة بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الإشغالات باستمرار .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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