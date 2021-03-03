أمير عبدالحليم يكشف أسباب تأخر فوز الأهلي أمام طلائع الجيش

قال أمير عبدالحليم، الناقد الرياضي، إن الأهلي يعاني من إرهاق لاعبيه ، وذلك تسبب في تأخر الفوز على طلائع الجيش بالمباراة التي جمعت الفريقين، أول أمس الأحد.





وأضاف أمير عبدالحليم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن الأهلي كان يصل لمرمى طلائع الجيش بكل سهولة، ولكن إرهاق لاعبيه أثر على قراراتهم الأخيرة.





وأشار أمير عبدالحليم، إلى أن الأهلي استطاع في النهاية، تحقيق الفوز رغم الأخطاء التي وقع فيها خلال المباراة، وذلك بفضل عزيمة لاعبيه ورغبتهم في حصد نقاط اللقاء.



