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فن

في عيد ميلاد سهير رمزي.. تعرف على دورها في اعتزال والدتها للفن

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:31 ص
سهير رمزي
سهير رمزي
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سعيد فراج
تحتفل الفنانة سهير رمزي، اليوم الأربعاء 3 مارس، بعيد ميلادها الـ 75، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة بورسعيد، ونشأت في بيئة فنية، فوالدتها هي الفنانة درية أحمد، وكانت لتلك النشأة دور كبير في عشقها للفن وحبها للوقوف أمام الكاميرا وهي ما زالت طفلة صغيرة. 

وسبق أن صرحت سهير رمزي، بأنها السبب وراء اعتزال والدتها التمثيل، حيث قالت في أحد اللقاءات التليفزيونية: "فوجئت بوالدتي تتخذ قرار الاعتزال، وتقول لي: لا أنا هقعدلك أنتي بقى، أروح وآجي معاكي، وأشوفك بتعملي إيه". 

درية أحمد شاركت في بطولة عدد من الأفلام أبرزها دلوني يا ناس وخضرة والسندباد، والدم يحن. 

وارتدت سهير رمزي، الحجاب واعتزلت الفن في عام 1993 ولكنها عادت للتمثيل مجددًا من خلال اشتراكها في مسلسل حبيب الروح مع الفنان مصطفى فهمي حيث جسدت شخصية زوجته وهي مرتدية الحجاب والتي أثارت طلتها الكثير من الجدل لما يعكسه حجابها من البهرجة وعدم الالتزام.
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