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أخبار العالم

إحداهما انتهاك الدستور.. توجيه تهمتين جديدتين لرئيس ميانمار المعزول

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:46 ص
رئيس ميانمار المعزول
رئيس ميانمار المعزول
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سمر صالح
قال "خين موانج زاو"، محامي رئيس ميانمار المعزول وين منت، اليوم الأربعاء، إن موكله يواجه تهمتين جديدتين، إحداهما انتهاك الدستور، وتصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.

واعتُقل "وين منت" في الأول من فبراير الماضي إلى جانب زعيمة ميانمار "أونج سان سو تشي" قبل ساعات من استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب. 

ويواجه وين منت تهم خرق بروتوكولات منع انتشار فيروس كورونا.

وقال المحامي إنه لم يُعرف بعد موعد محاكمة وين مينت.

ومن ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام حكومية في ميانمار اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية الذي عينه الجيش حضر اجتماعا لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) شهد "تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية".

ولم يأت التقرير الذي أوردته صحيفة "جلوبال نيو لايت أوف ميانمار" على ذكر الغرض من الاجتماع الخاص أو يعرض تفاصيل ما بحثه خلاله وزراء خارجية المنطقة.

وقال التقرير إن وزير خارجية ميانمار "أبلغ الاجتماع بمخالفات التصويت" التي شابت انتخابات العام الماضي، وبخطط الحكومة العسكرية.

وبرر الجيش الانقلاب قائلا إن شكاواه بشأن تزوير انتخابات أجريت في نوفمبر وفاز فيها حزب سو تشي قوبلت بالتجاهل. 

وقالت لجنة الانتخابات إن الاقتراع كان نزيها.

وأوقف انقلاب أول فبراير خطوات مضطربة اتخذتها ميانمار للتحول إلى الديمقراطية بعد أن استمر الحكم العسكري فيها قرابة 50 عاما. 

وأثار الانقلاب تظاهرات في ميانمار واستنكار الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ودفعها إلى فرض عقوبات على الدولة الآسيوية.
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