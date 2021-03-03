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رياضة

أنس جابر تبحث عن إنجاز جديد أمام بليسكوفا في قطر المفتوحة للتنس

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:41 ص
صدى البلد
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محمد سمير
تواجه النجمة التونسية، أنس جابر مساء اليوم الأربعاء، اللاعبة التشيكية المصنفة السادسة عالميا كارولينا بليسكوفا في الدور الثاني لبطولة قطر المفتوحة للتنس.

وكانت النجمة العربية قد فازت على بليسكوفا في نفس البطولة في نسخة العام الماضي وفي نفس الدور يوم 26 فبراير2020 بمجموعتين  لمجموعة بواقع (6-4 ) ( 3- 6) (6-3).

وكانت يومها البطلة التشيكية تحتل المركز الثالث عالميا ورغم ذلك تألقت أمامها أنس جابر وصنعت الحدث وتأهلت لربع النهائي، وهو إنجاز ستحرص البطلة التونسية على تكراره. 

وستكون أنس جابر الممثلة الوحيدة للتنس العربي في الدور  ثمن النهائي لبطولة قطر بعد خروج المصرية ميار الشريف من الدور الأول على إثر هزيمتها أمام اليونانية ماريا سكاري المصنفة 25 عالميا  بمجموعتين دون رد بواقع 6ـ 0 و6 ـ 3.

يذكر أن أنس جابر كانت أزاحت أمس في الدور الأول اللاعبة الروسية أنا بلينكوفا المصنفة 69 عالميا بعد أن فازت عليها بمجموعتين دون رد بواقع 6ـ2 و 6ـ2.
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