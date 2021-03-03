إقبال جماهيري على حفل فرقة الغوري للتراث ببيت السحيمي

استضاف بيت السحيمى، أمس الثلاثاء، حفل فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث، بقيادة المايسترو عمر شهابي، والذى شهد اقبالا جماهيريا كبيرا، وقدمت الفرقة باقة منتقاه من الفقرات الغنائية والموسيقية، من أشهر أغاني زمن الفن الجميل والتراث المصري الأصيل .





بدأ الحفل بمقدمة موسيقية "أغدا ألقاك" مقام صول ماجيير، كلمات الشاعر السوداني الهادي آدم، ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، وتغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم لأول مرة عام 1971م، يليها دعاء "رباه" مقام بياتي شوري لا، أداء عضو الفرقة الفنان محمد حداد والفرقة .





وقدم صولو لآلة الكمان للفنان هشام سمير وعلى الرق الفنان أمير الإمام، وتغنى الفنان بسيوني عمارة مع الفرقة بأغنية "حلوين من يومنا والله" مقام بياتي ري، يليها موشح "يا بهجة الروح" مقام كورد ري أداء الفرقة .





كما قدمت عضوة الفرقة الفنانة زينب عادل، رائعة أم كلثوم "حيرت قلبي معاك" مقام كورد دو، ثم صوليست للفنان عبد المنعم إمام على آلة الكمان، واختتمت الفنانة صفاء وهيب عضوة الفرقة الحفل بأغنية "قولوا لعين الشمس" من الفولكلور المصري، مقام بياتي صول .





وذلك تحت إشراف الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والدكتورة منى شعير مدير عام القصور المتخصصة، والدكتورة ماجدة على مدير قصر الغورى للتراث .