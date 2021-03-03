مدير بطولة العالم للرماية: 6 دول اعتذرت عن المشاركة في المونديال رغم تشديد إجراءاتنا الاحترازية

أكد مجدي لطفي، مدير بطولة العالم للرماية، مشاركة مصر رسميا في مونديال الرماية المقام في مصر بعشرين راميا ورامية، لافتًا إلى أن أطباق الحفرة نوع من الرماية.





وأضاف مجدى لطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أننا "قمنا بإدخال ٧ ناشئين للمنتخب لزيادة الاحتكاك والتجربة.





وأشار مدير بطولة العالم للرماية إلى أنه قبل بطولة العالم للرماية بشهر كانت هناك حوالي 36 دولة مشاركة ، لكن اعتذرت 6 دول عن المشاركة في آخر أسبوع.



