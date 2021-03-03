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مدير بطولة العالم للرماية: 6 دول اعتذرت عن المشاركة في المونديال رغم تشديد إجراءاتنا الاحترازية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:54 ص
منتخب الرملية
منتخب الرملية
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ريهام فيكتور
أكد مجدي لطفي، مدير بطولة العالم للرماية، مشاركة مصر رسميا في مونديال الرماية المقام في مصر بعشرين راميا ورامية، لافتًا إلى أن أطباق الحفرة نوع من الرماية.

وأضاف مجدى لطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أننا "قمنا بإدخال ٧ ناشئين للمنتخب لزيادة الاحتكاك والتجربة.

وأشار مدير بطولة العالم للرماية إلى أنه قبل بطولة العالم للرماية بشهر كانت هناك حوالي 36 دولة مشاركة ، لكن اعتذرت 6 دول عن المشاركة في آخر أسبوع. 

وتابع مدير بطولة العالم للرماية أن حتى الآن عدد المشاركين 60 دولة ، منوها بأن هناك استعدادات احترازية كبيرة جدا للبطولة .قال مجدى لطفى ، مدير بطولة العالم للرماية، إن مصر مشاركة رسميا في منتخب مصر بعشرين راميا ورامية ، لافتًا إلى أن اطباق الحفرة نوع من الرماية .

واضاف مجدى لطفى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أننا قمنا بإدخال ٧ ناشئين بالمنتخب كاحتكاك وتجربة .

وأشار مدير بطولة العالم للرماية ، إلى أن قبل البطولة بشهر كان هناك حوالى ٣٦ دولة مشاركة ، منوهًا إلى أنه اعتذر أخر اسبوع عن البطولة ٦ دول .

وتابع مدير بطولة العالم للرماية ، أن حتى الآن عدد المشاركين ٦٠ دولة ، منوها إلى أن هناك استعدادات احترازية كبيرة جدا للبطولة.
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