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هل يمكن أن ينتقل كورونا من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟ .. استشاري فيروسات يُجيب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:10 ص
اللحوم المجمدة وعلاقتها
اللحوم المجمدة وعلاقتها بكورونا
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ندى رأفت

قال الدكتور محمد راشد ، استشاري التحاليل الطبية والفيروسات ، إنه طبقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية التي نشرتها في شهر إبريل عام 2020 ، فإن هناك حوالي نصف مليون حالة وفاة سنويا بسبب تلوث الغذاء على مستوى العالم ، ثلثهم من الأطفال .

وأضاف " محمد راشد "  في مداخلة هاتفية مع برنامج " هذا الصباح " المُذاع على فضائية " إكسترا " ، أنه في الشرق الأوسط يوجد ما يقرب من 100 مليون إصابة سنوية ، منهم 32 مليون طفل مُصاب ، مشيرًا إلى أن الأغذية الملوثة تتسبب في إصابة الشخص بعدة أمراض منها : البكتيريا ، والطُفيليات ، والدودة ال

شريطية ، ومجموعة من السموم ، والفيروسات .

وأكد أن فيروس كورونا ينتقل من بشر إلى بشر ، أي من خلال الجهاز التنفسي ، وأن كورونا يحتاج إلى وجود خلايا حية ووسيط لإتمام عملية التكاثر ، أما اللحوم والدواجن المجمدة لا يستطيع أن يتكاثر عليها ، ولكنها قد تشارك في جزء من عملية الانتقال ولكن ليس بنسبة كبيرة مقارنة بانتقال الفيروس من شخص آخر .

وتابع أنه يجب غسل الخضروات جيدًا قبل استخدامها ، وترك اللحوم المجمدة والدواجن في ماء وخل لمدة لا تقل عن ساعة  حتى يمكن التخلص من البكتيريا الموجودة ، وغسل اليدين من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .

 

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