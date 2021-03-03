انفجار قرب مركز فحوصات للكشف عن فيروس كورونا في هولندا

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها نقلا عن رويترز يفيد بانفجار قرب مركز فحوصات للكشف عن فيروس كورونا في هولندا.









فيما كانت قد تحطمت طائرة محترقة على رأس المارة في أحد شوارع هولندا، حيث أقلعت الطائرة وغادرت المطار بأمان ولكن بعد دقائق انقلبت الموازين واشتعلت النيران في محرك طائرة بعد وقت قصير من إقلاعها، ليتسبب هذا في إصابة طفلة وسيدة.

واشتعلت النيران في محرك طائرة الشحن من طراز بوينج 747 بعد لحظات من مغادرتها مطار ماستريخت في هولندا بعد ظهر يوم الأحد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وسقط حطام الطائرة المشتعلة على بلدة ميرسن الهولندية - على بعد ميلين فقط من المطار، مما أدى إلى إصابة امرأة مسنة في الرأس وحرق يد طفل صغير بعد التقاط قطعة من المعدن الأحمر الساخن.

وقال مسئولون هولنديون إن الطائرة كانت مملوكة لشركة Longatail Aviation في برمودا وغادرت مطار ماتريخت، بالتوجه إلى مطار نيويورك جون كينيدي في الولايات المتحدة، كان من المتوقع أن تدخل المجال الجوي للمملكة المتحدة ، لتحلق فوق مانشستر وشيفيلد.

وتكشف صور الأضرار عن قطعة من شفرة محرك توربينية اخترقت سقف السيارة وتناثر الحطام في الشوارع.

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن عددا من المنازل أصيب بأضرار جراء سقوط أجزاء من المحرك.