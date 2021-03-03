انتخاب محمود صقر نائبا لرئيس مجلس مركز التكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية





نظم مجلس مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية انتخابات عبر الإنترنت لاختيار نواب رئيس المجلس وذلك في جلسته الخامسة عشر، وقد تم اعلان النتيجة باختيار مصر ويمثلها الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا كأحد النواب الثلاث للمركز بناءًا علي ما تم عرضه من إنجازات الأكاديمية والمخرجات المثمرة في مجال العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع المركز منذ انشائه وحتى الآن، سعيًا من الأكاديمية لدعم التواجد العلمي المصري على المستويين الاقليمى والدولى .





اقرأ ايضا:





والجدير بالذكر أن مصر من الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز ولمركز العلم والتكنولوجيا بالتعاون مع يوغسلافيا و الهند علمًا بأن مركزالعلوم و التكنولوجيا هوأحد المؤسسات التابعة لدول عدم الانحياز و مقره الهند، والذي يضم الآن تحت مظلته ٤٦ دولة من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، ولم يقتصر دور مصر علي كونه تاريخي فقط للمركز و لكن لها دور علمي، حيث بدأ التعاون معه منذ أوائل تسعينيات القرن الماضى، ويشمل التعاون المشاركة فى تنظيم واستضافة البرامج التدريبية وورش العمل، كما يتم إتاحة الفرصة للباحثين المصريين في المشاركة فى برامج المركز المختلفة لتحقيق الاحتكاك مع علماء الخارج وتبادل الخبرات والمعرفة، ويقدم المركز منح بحثية قصيرة المدى للعلماء فى الدول النامية بالتعاون مع مراكز التميز فى الدول المختلفة.



