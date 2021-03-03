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تعليم

عميد طب طنطا: إتمام برامج الفيديوهات الجراحية لخدمة الباحثين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:52 ص
صدى البلد
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احمد علي
أعلن الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعة طنطا، الانتهاء من تجهيز برامج الفيديوهات الجراحية الخاصة بطلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا، وفقًا لما تم اختياره من قسم الجراحة العامة، برئاسة الدكتور أحمد نوفل، والتي تناسب المحتوى العلمي الذى يقدمه القسم لطلابه في مختلف المراحل والدرجات العلمية.


وأشار عميد الكلية، إلى أنه يمكن للطلاب التواصل مع قسم الجراحة العامة للحصول على كود تفعيل حساباتهم، للدخول على البرامج المقدمة والحصول على شهادات معتمده من كلية الجراحين الملكية.

من ناحية أخري استقبل الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا, مساء أمس أعضاء مؤسسة "حياة كريمة" في الغربية، بحضور الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد العشري المتحدث الرسمي للجامعة، والدكتورة زينب سامى المنسق العام بالغربية، وعبدالوهاب الحضري وهبه الشرقاوي منسق مساعد، والدكتور محمد النويهي وحنان الجندي. 

وأكد رئيس جامعة طنطا، دعمه المطلق لمبادرة "حياة كريمة" والتي تعد أحد المبادرات الهامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين أوضاع الفئات والأسر الأولي بالرعاية بالقري والنجوع ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف مثمنا جهود القيادة السياسية الحكيمة في تنفيذ عديد المبادرات الرائعة على أرض الواقع في جميع المناحي.

وأضاف الدكتور محمود ذكى، حرص جامعة طنطا على الاستثمار الأمثل لإمكاناتها وتعظيم قدراتها لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية داخل محافظة الغربية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وغيرها. 

أوضح نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضرورة تنسيق الجهود، وتحديد الأدوار والمسئوليات المشتركة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة فى الغربية والجهات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بما يضمن تنفيذ المبادرة وبلورة رسالتها في صورة محاور عمل فعلية قابلة للتنفيذ.

من جانبهم، استعرض أعضاء مؤسسة حياة كريمة في الغربية جانب من أنشطة المؤسسة في قرى مركز زفتى، وطرح عديد الأفكار ومحاور العمل ومناقشة آليات التعاون المشترك مع جامعة طنطا في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري ومنها قرى محافظة الغربية.
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