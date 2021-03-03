رغم ظهور اللقاح.. انخفاض كبير في حركة الطيران منذ يناير 2021

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن نتائج حركة المسافرين لشهر يناير من هذا العام، والتي أظهرت انخفاضًا في الحركة الجوية بالمقارنة مع مستويات ما قبل جائحة (كوفيد-19) خلال شهر يناير 2019 وبالمقارنة أيضًا مع شهر ديسمبر 2020.





وقام الاتحاد بالمقارنة مع مستويات العام 2019 نظرًا لأن المقارنات بين النتائج الشهرية 2021 و2020 مشوهة بالتأثير الاستثنائي للجائحة. وتبين انخفاض إجمالي الطلب في يناير 2021 بنسبة 72.0٪ مقارنة بشهر يناير 2019. وكان ذلك أسوأ من الانخفاض السنوي المسجل في ديسمبر 2020 بنسبة 69.7٪.





وانخفض أيضاَ إجمالي الطلب المحلي بنسبة 47.4٪ مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة (يناير 2019). وفي ديسمبر، انخفض بنسبة 42.9٪ عن العام السابق، ويعزى هذا الضعف إلى حد كبير إلى ضوابط السفر المحلية الأكثر صرامة في الصين خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.





وأشار الاتحاد الدولي في تقريره، إلى أن الطلب الدولي على الركاب سجل في يناير الماضي 85.6٪ أقل من يناير 2019، وهو انخفاض إضافي مقارنة بانخفاض 85.3٪ على أساس سنوي في ديسمبر.





وفي تعليقه، قال ألكساندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "إنه لمن المؤسف أن يبدأ العام 2021 بشكل أسوأ من نهاية العام 2020، على الرغم من تزايد انتشار اللقاح ضد الفيروس، حيث إن السلالات الجديدة من الفيروس تدفع الحكومات إلى تشديد قيودها على السفر".





وأضاف دي جونياك: " إن عدم اليقين بشأن المدة التي ستستمر فيها هذه القيود له تأثير أيضًا على السفر في المستقبل، الأمر الذي ينعكس على معدلات الحجوزات الآجلة في فبراير من هذا العام لموسم السفر الصيفي في نصف الكرة الشمالي والتي سجلت انخفاضًا بنسبة 78٪ من المستويات المسجلة في فبراير 2019".



