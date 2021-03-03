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أخبار العالم

خنق بالغاز .. موجة غضب في الكويت بعد قتل شاب قطتين بطريقة مروعة.. شاهد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:02 م
موجة غضب في الكويت
موجة غضب في الكويت بعد قتل شاب قطتين بطريقة مروعة
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سمر صالح
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شاب كويتي بقتل قطتين بطريقة مروعة وهو ما أثار موجة غضب في الكويت بسبب جريمته الغير إنسانية.

وقام الشاب المذكور بتوثيق إعدامه لقطتين صغيرتين وهو ما آثار غضبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت، مطالبين بسرعة القبض عليه وإنزال أقصى العقوبات بحقه.


وأظهر مقطع فيديو شخصا لم يكشف عن هويته وهو يوثق قتل قطتين صغيرتين، إذ قال إن "والدتهما تركتهما وحيدتين، لذا سينفذ عليهما الموت الرحيم، كي لا تعانيا".

وقام صاحب الفيديو بوضع القطتين بصندوق بلاستيكي، مبينا أنه "سيقوم بإعدامهما عن طريق الخنق بالغاز"،و أخذ يوضح الكيفية التي سيعدم بها القطتين.

وقال إنه صنع ثقبا في الصندوق البلاستيكي، إذ سيقوم ببخ الغاز على القطط من خلاله، ثم قام لاحقا بإزالة غطاء الصندوق بعد موت القطتين إثر استنشاق الغاز، للتثبت من موتهما.

وانتقد الفريق الكويتي لحماية الحيوان، تصرف المواطن، مؤكدا أنهم "يسعون لرفع قضية ضد الشاب في النيابة العامة"، كما أعلن الفريق عن نيته التشهير بصاحب المقطع على مسؤوليته القانونية، إذ أكد أن صاحبه يدعى "بدر نايف وهو من سكان منطقة عبدالله المبارك".
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