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أخبار العالم

أبو الغيط يكرم ولي العهد السعودي بدرع العمل التنموي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:20 م
الجامعة العربية تكرم
الجامعة العربية تكرم ولي العهد السعودي
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مـيــــس رضـــا

تسلّم الأمير فيصل بن عبد الله بن فرحان وزير الخارجية السعودي نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، درع العمل التنموي العربي لعام 2021م الذي منحته جامعة الدول العربية، تقديرًا لدور ولي العهد في تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وجهوده في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، خدمةً لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة.

 

جاء ذلك خلال استقبال الأمين لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وزير الخارجية بمكتبه بمقر الجامعة العربية على هامش زيارته للقاهرة للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة العادية الـ (155) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التي ستعقد في وقتٍ لاحق.

 

حضر تسليم الدرع وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

 

يذكر أن "درع العمل التنموي العربي" يعد جائزة سنوية تمنحها الجامعة العربية لشخصيات قيادية وريادية عربية لديها إسهامات معروفة وملموسة ومؤثرة في مجال التنمية بمعناها الشامل، وبما يُفسح المجال أمام تعميم التجارب والاستفادة من الخبرات على أوسع مدى ممكن.

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