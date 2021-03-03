بوضع إكليل من الزهور.. قنا تحتفل بعيدها القومي أمام النصب التذكاري لشهداء معركة البارود

احتفلت محافظة قنا، اليوم الأربعاء، بعيدها القومي، في احتفالية جماهيرية أمام النصب التذكاري بقرية البارود التي شهدت ملحمة شعبية ضد الاحتلال الفرنسي بنهاية القرن الثامن عشر الميلادي.

حضر فعاليات الاحتفال، أشرف غريب الداودي، محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، و بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية.

و وضع محافظ قنا، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البارود بقرية البارود بمركز قفط في ذكرى انتصار الأهالي على الأسطول الفرنسي في 3 مارس 1799 والتي سطر فيها أبناء قنا أعظم ملحمة سجلها التاريخ في الوطنية والدفاع عن الكرامة.

أكد محافظ قنا، أن يوم 3 مارس هو بمثابة يوم الكرامة للمحافظة لما شهدته من بطولات باسلة من قبل الأهالي وتصديهم للأسطول الفرنسي وقيامهم بالتضحية بأرواحهم حتى ألحقوا الهزيمة الساحقة بهم.

و قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن أبناء محافظة قنا صدوا المحتل الفرنسي في معركة شهد لها التاريخ، حيث أغرق أهالي قنا، السفن الفرنسية التي كانت محملة بأحدث الأسلحة في هذا الوقت، مشيرًا إلي أن المصريين قاموا منذ فجر التاريخ بالتصدي لكل محاولات الغزاة لاحتلال أراضي مصر الحبيبة وستظل مصر مقبرة الغزاة.

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