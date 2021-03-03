جامعة الفيوم: برنامج تدريبي لأطباء الامتياز بكلية الطب





شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم و الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب بدء البرنامج التدريبى الذي تنظمه كلية الطب لأطباء الامتياز، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣





بحضور الدكتور حمدي إبراهيم وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب و الدكتور عصام علي حسن مدير وحدة التدريب بالكلية والأستاذ الدكتور محمد صفاء الدين عرفة مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتورة رشا بسيوني مدير وحدة مكافحة العدوى.





أكدالدكتور أحمد جابر شديد أن جامعة الفيوم تُولى اهتمامًا للبرامج التدريبية لكليات القطاع الطبي حيث توفر لأطباء الامتياز التدريب الأساسي النظرى والعملي من خلال أساتذة الكلية لصقل خبرات أطباء المستقبل وإمدادهم بالخبرات الإدارية والطبية والعملية اللازمة لبدء حياتهم العملية.





وأشار الدكتور ياسر حتاتة أن البرنامج التدريبي لأطباء الامتياز يعد من أحدث البرامج التدريبية لأطباء المستقبل والذي يمتد على مدار عام كامل ويشمل ٨ برامج تدريبية أساسية بجانب التدريب العملي بمعامل التدريب المتطورة بالكلية والمستشفيات الجامعية.





وقدم الدكتور حمدى إبراهيم التهنئة لأطباء الامتياز على اجتيازهم الاختبارات النهائية بنجاح مؤكدًا على أن الانتظام في البرامج التدريبية تهيئ الطالب لاستقبال مهامه كطبيب بكفاءة عالية.





وقال الدكتور عصام علي حسن أن عدد الأطباء بالدورة التدريبية أكثر من ١٧٠ طبيب امتياز، ويستمر البرنامج حتى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٢.

وأضاف أن الدورة التدريبية الأولى عن عدوى فيروس كورونا المنتشرة، في حين تكون الدورة التدريبية الثانية عن الإنعاش القلبي والرئوي وأساسيات وضع المريض على أجهزة التنفس الصناعي والتعامل في حالات الطوارئ القصوى.



















