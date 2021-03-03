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محافظات

الأجانب يطعمون أبناءهم ضد شلل الأطفال بالغردقة.. شاهد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:14 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
واصلت الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال فعالياتها، اليوم الأربعاء، بالبحر الأحمر، لليوم الرابع على التوالي، والتى بدأت في الثامن والعشرين من شهر فبراير السابق واستهدفت 69263 طفل مصري و أجنبي من المقيمين بمحافظة البحر الأحمر

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن أن التطعيم آمن ومجانى لرفع مناعة الأطفال وذلك في إطار الخطة القومية  للحفاظ على  مصر خالية من مرض شلل الأطفال،  َضمن الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال

وأوضح «مرعي»، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة، طعمت 58330 طفلا من المصريين والأجانب المقيمين بنسبة تغطية بلغت 85 %،  ومن المتوقع تطعيم عدد يفوق المستهدف في اليوم الرابع للحملة مشيرًا إلي أن الفرق الطبية يبلغ عددها 64 فريقا ثابتا و176 فريقا متحركا
الأجانب يطعمون أبناءهم ضد شلل الأطفال بالغردقة.. شاهد
الأجانب يطعمون أبناءهم ضد شلل الأطفال بالغردقة.. شاهد
الأجانب يطعمون أبناءهم ضد شلل الأطفال بالغردقة.. شاهد
الأجانب يطعمون أبناءهم ضد شلل الأطفال بالغردقة.. شاهد
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