الجيش التايلاندي: الأعمال العدائية مع كمبوديا لا تزال مستمرة

قال الجيش التايلاندي اليوم /الثلاثاء/ إن الأعمال العدائية مع كمبوديا لا تزال مستمرة، وذلك عقب مرور يوم واحد على تعليق بانكوك تنفيذ اتفاق سلام مدعوم من الولايات المتحدة بسبب انفجار لغم أرضي وإصابة أربعة جنود.



ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن قائد الجيش التايلاندي بانا كلاوبلودتوك قوله "لقد أصبحت الحقيقة واضحة وهي أن الأعمال العدائية لا تزال مستمرة"، مضيفا "الجيش التايلاندي يحتاج إلى تعليق الإعلان المشترك لحماية حقنا في الدفاع عن النفس".



وكان الجيش التايلاندي قد أعلن أمس /الإثنين/ انفجار لغم أرضي في مقاطعة "سيسا كيت" مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود .. وقال المتحدث باسم الحكومة التايلاندية سيريبونج أنجكاساكولكييت "إن بانكوك ستتوقف عن خطوات متابعة الإعلان المشترك"، وذلك في إشارة إلى الاتفاق مع كمبوديا الذي تم توقيعه في كوالالمبور في أواخر أكتوبر الماضي.

