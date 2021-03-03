هل يقع الطلاق برسالة على الموبايل؟.. الإفتاء تجيب

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وسائل إيقاع الطلاق متعددة منها المكتوب والملفوظ ومنها ما كان عن طريق الاتصال وما كان برسالة.





وأضاف " شلبي" في إجابته عن سؤال: " هل يقع الطلاق برسالة على الموبيل؟" عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك " إنه لا يمكن الجزم بوقوع الطلاق في هذه الحالة؛ فالملابسات تختلف.







وتابع أمين الفتوى أن مسألة وقوع الطلاق من عدمه في هذه الحالة

وغيرها من الحالات يحتاج إلى تحقيق، وينبغي للزوجين الاتصال على الرقم 107 لدار الإفتاء للفصل في وقوع الطلاق من عدمه.





هل يقع الطلاق برسالة جوال؟



في سياق متصل، أوضح الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ، أن طلاق الهاتف يعتمد على اللفظ الذي صدر هل صدر صريحا أم كناية على حال المطلق.





وأفاد عاشور خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ، أن طلاق الهاتف شأنه شأن الطلاق الذى فى المواجهة سواء طلق مواجهة لزوجته أو فى غيابها او طلق وهو يكلمها فى الهاتف كل هذا شئ واحد.





هل يقع الطلاق برسالة واتساب؟

من جانبه، نبه الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، إن الطلاق يقع باللفظ والإشارة المفهمة والكتابة.





وأشار «الأطرش» في تصريح لـ«صدى البلد»: فلو قال الرجل لزوجته أنتِ طالق أو أشار إليها بيده اذهبي فأنتِ حُرة وهو ينوي الطلاق، أو إذا أرسل لها رسالة نصية على الهاتف الجوال، أو بمكالمة تليفونية فيها لفظ الطلاق، ففي كل هذه الحالات يقع الطلاق.





ونوهت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إنه إذا طلق الرجل زوجته بلفظ صريح كقوله لها أنتِ طالق ، فإن الطلاق يقع، ولا يحتاج إلى شهادة الشهود، لأن الطلاق حق للرجل متى تلفظ به ثبت.

