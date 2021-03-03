بعد تطويره بـ٢٢ مليون جنيه.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ، قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفي الجامعي بعد تطويره، وذلك بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، والدكتور أيمن عبد الغفار رئيس قسم جراحة القلب والصدر، محمد لطفي محمود مدير عام التجزئة المصرفيه بالبنك الأهلي منطقة شمال الصعيد، وأشرف فهمي مدير البنك الأهلي فرع الجامعة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وعدد من ممثلي البنك الأهلي.





وتفقد الدكتور أحمد عزيز غرف العمليات والعناية المركزة والمتوسطة والتجهيزات الطبية داخل قسم جراحة القلب والصدر ، الذي يعد إضافة للمنظومة الطبية بالمحافظة لخدمة المواطنين بسوهاج والمحافظات المجاورة.





وأكد أن الجامعة تحرص على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لخدمة أهالينا داخل الاقليم وخارجه، حيث أن قسم جراحة القلب والصدر يعد مركزًا متميزًا قادرًا علي التعامل مع الحالات الحرجة في هذا التخصص، وتم تطويره وتجهيزه بتكلفة ٢٢ مليون جنيه منهم ١٦ مليون و٥٠٠ ألف جنيه دعم من البنك الأهلي المصري، و٥ مليون و٥٠٠ ألف من الجامعة، موجهًا شكره وتقديره لمؤسسه البنك الأهلي وكل من ساهم في هذا الانجاز.





وأوضح الدكتور حسان النعماني، أن القسم يقدم عدد من الخدمات الطبية المتخصصة في مجال جراحة القلب المفتوح، وتغير الصمامات، وترقيع الشرايين، وجراحات القلب للأطفال، وجراحات مرضى الصدر والمناظير، فهو يخدم حالات الطوارئ وإصابات الصدر على مستوى سوهاج والمحافظات الجنوبية.





وقال الدكتور حمدي سعد، إن القسم يقدم خدماته العلاجية علي مدار ٢٥ سنة ويجري العديد من العمليات الجراحية الخطيرة والدقيقة التي ساهمت في إنقاذ حياة الآلاف من المرضي، موضحًا أن القسم بدء في استقبال الحالات منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، حيث أجرى حتي الآن ١٤٢ عملية جراحية منها ١٠ جراحة قلب مفتوح و ٤٣ جراحات صدر، و ٢٢ منظار الشعب الهوائية، إلى جانب ٦٧ حالة بالحوادث والطوارئ.









وأضاف الدكتور أيمن عبد الغفار، أن القسم يضم غرفتين عمليات مجهزتين علي أعلى مستوي، وعدد ٢ ماكينة قلب مفتوح ومنظار صدري جراحي متطور، إلى جانب ٥ أجهزة تنفس صناعي حديثة، و٤ أسِرَّة لرعاية ما بعد القلب المفتوح، وخمسة أسِرَّة للرعاية المتوسطة، وقسم داخلي مجهز بعدد ١٠ أسِرَّة تناسب إحتياجات مرضى القلب.





واشار إلى أن القسم يشتمل أيضًا على منظار شعب هوائية لمختلف الأعمار ويعتبر الوحيد من نوعه الذي يخدم أهالي محافظات جنوب الصعيد.



