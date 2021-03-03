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اقتصاد

382 شركة سودانية عاملة فى مصر برؤوس أموال 433 مليون دولار

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:30 م
صدى البلد
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علياء فوزي
تاتى السودان فى المرتبة الـ39 من حيث الدول المستثمرة فى مصر، بإجمالى رؤوس أموال مصدره 433.08 مليون دولار، فيما تبلغ نسبة مساهمة الجنسية 93 مليون دولار فى نحو 382 شركات مؤسسة طبقًا لقوانين الاستثمار المصرية.

و كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تتنوع الاستثمارات السودانية فى فى مصر مختلفة القطاعات الاقتصادية. 

و يتصدر النشاط الصناعى الاستثمارات السودانية فى مصر بعدد شركات 90 شركة باستثمارات تبلغ 42 مليون دولار، تليها الاستثمارات فى القطاع التمويلى التى تبلغ 21 مليون دولار فى 7 شركة مؤسسة، ويأتى القطاع الخدمى فى المرتبة الثالثة باستثمارات 11مليون دولار بعدد شركات مؤسسة 167 شركة، ثم القطاع الزراعى بعدد شركات مؤسسة 23 شركة واستثمارات بنحو 7 مليون دولار.


وتحتل الاستثمارات فى القطاع الانشائى  المرتبة الخامسة بإجمالى 6 مليون دولار و47 شركة، تليها الاستثمارات السياحية بعدد شركات مؤسسة 16 شركة باستثمارات 4 مليون دولار ويحتل المرتبة السابعة والأخيرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستثمارات 2 مليون دولار 32 شركة.

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