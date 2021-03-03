ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استقالة الحكومة الأردنية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:03 م
الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني
Advertisements
قسم الخارجي

قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالتهم لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاربعاء تمهيدا لتعديل وزاري يجريه الاسبوع المقبل.
ويعد هذا التعديل الأول لحكومة الخصاونة بعد أن كلفه جلالة الملك عبدالله الثاني في 7 أكتوبر 2020 بتشكيل حكومته، خلفًا لحكومة عمر الرزاز.
وقدم وزيرا الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التهوني استقالتيهما الاحد الماضي من الحكومة، بناء على طلب الخصاونة، اثر مخالفتهما أوامر الدفاع بمشاركتهما في مأدبة طعام داخل مطعم بعدد يفوق عن المسموح به على الطاولة.
وكانت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار الأردنية، ق أغلقت اليوم، 20 منشأة سياحية بين مطعم وفندق، وحررت مخالفات وإنذارات لـ 62 منشأة أخرى، إضافة لمخالفة 42 شخصًا خلال شهر فبراير الماضي، وذلك لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. دبي تصدر قرارين جديدين بشأن المناسبات الاجتماعية

في ميلاده الـ59 .. رسالة من رئيس الوزراء الأردني للملك عبد الله الثاني

ثلوج وأمطار .. الحكومة الأردنية: الخميس إجازة بسبب الطقس السيئ

الأردن.. ولي العهد يقدم واجب العزاء في صاحب مطعم

الأردن.. رئيس الوزراء يطالب وزيري الداخلية والعدل بتقديم استقالتيهما بسبب كورونا

بسبب مأدبة طعام.. استقالة وزيري الداخلية والعدل الأردنيين

ترشيحاتنا

عالجنا الأمر سريعا بلا مشاكل.. وزير التعليم يعلق على أزمة خطأ امتحان أولى إعدادي بمدارس الهرم

بإطلالة رياضية.. رانيا يوسف تلفت الأنظار في أحدث ظهور

وزير التعليم: لن نعقد أي امتحانات من KG1 حتى 3 ابتدائي

دعوة عاجلة من أمير الكويت.. ما الأمر؟

شاهد.. خالد يوسف في أول ظهور بعد عودته إلى مصر

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من حب الشباب

السل الكامن .. أعراضه وعلاجه بطرق مختلفة

بعثة الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ تونس.. صور