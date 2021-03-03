بدء امتحانات دور يناير لطلاب الدراسات العليا في آداب عين شمس

بدأت اليوم امتحانات الدراسات العليا للعام الجامعي 2020 / 2021 في كلية آداب عين شمس والتى تنعقد خلال الفترة من الأربعاء 3 مارس 2021 وحتى يوم 28 من الشهر نفسه وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبإشراف الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية و الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.





وصرح أ.د مصطفى مرتضى عميد الكلية أنه يتم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها لجميع الدارسين والباحثين قبل بدء الامتحانات وقد اشتملت هذه الإجراءات على ضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات، مشيرا إلى أنه تم تقليل عدد الطلاب باللجان ومراعاة التباعد بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا .





وأشار إلى أنه تم التأكيد على عدد من الضوابط منها، توزيع دخول الطلاب للجان الامتحانات من أكثر من بوابة لمراعاة التباعد وعدم التكدس ، التعقيم المستمر للجان الامتحانات والطرقات ، قياس درجات حرارة الطلاب باستخدام الكواشف الحرارية عند الدخول و داخل اللجان، ترك مسافة بين كل طالب وآخر داخل اللجان، منع تبادل الأدوات بين الطلاب، وكذلك منع التواجد بساحات الكلية والتجمعات.





وقالت أ.د شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث إن الامتحانات تجرى على طلاب الدبلومات والماجستير والدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة ، حيث يؤدي الامتحانات على هذا النظام 504 طلاب وطالبات بجميع أقسام الكلية عدا أقسام الارشاد السياحي والإعلام الذين يطبق عليهم النظام القديم في عقد الامتحانات آخر العام .





وأكدت أنه تم تقسيم اللجان بنصف السعة الفعلية للمدرج لمراعاة التباعد الاجتماعي المنشود في هذه الفترة، وتقام الامتحانات على فترتين أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 9 : 11 صباحًا ومن 12.30 : 2.30 ظهرًا أما أيام السبت والاثنين والأربعاء فتقام على فترة واحدة من 12.30 : 2.30 ظهرًا .



