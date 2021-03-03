محافظ الفيوم يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز أبشواي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددًا من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 بمركز أبشواي، وذلك بحضور الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الميدانية بمركز أبشواي شملت تفقد الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بمحطة الرفع وشبكات الصرف الصحي بقرية شكشوك، بتكلفة 100 مليون جنيه.
ووجه المحافظ، بضرورة التزام الشركة المنفذة بالجداول الزمنية المحددة سلفًا، كما تابع عمل محطة المعالجة بقرية أبو شنب، التى تعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 6 ألاف م3/يوم، وتخدم أكثر من 60 ألف نسمة بقرى أبو شنب والخالدية والعلوية والجيلاني وعبود، ووجه محافظ الفيوم ببحث إمكانية التوسع بها لخدمة عدد أكبر من القرى والمواطنين.
وأضاف أن جولة محافظ الفيوم شملت أيضًا تفقد أعمال رصف الطرق، حيث شملت أعمال رصف طريق السبيل / الفاروقة بقرية أبوكساه، وكذلك بدء أعمال الرصف بالطريق الربع دائري بابشواي، والذي يربط بين الطريق السياحي أبشواي / الفيوم ومنه لطريق جبل سعد مرورًا بقريتي السنجأ والنزلة وصولًا إلى يوسف الصديق والشواشنة، والمدرج للرصف بتكلفة 11 مليون جنيه، وطريق المقابر حتي بنك القاهرة وكوبري أبو جنشو، فضلًا عن طريق مصرف أبو جنشو والمخطط تغطيته بتكلفة 9 مليون جنيه.
وتشمل أعمال الرصف بقرى ومركز أبشواي 23 طريقًا بطول 32,3 كم، بقيمة 59 مليون جنيه، حيث يتم رصف الطرق العالقة بالتوازي مع الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية، كما تابع محافظ الفيوم الأعمال الإنشائية بكوبري السبعين بابوكساه بتكلفة 2 مليون جنيه، ويربط بين مركزي أبشواي وسنورس، بعد تذليل كافة العقبات من توصيلات الصرف الصحي والغاز الطبيعي.
كما شملت جولة المحافظ تفقد أعمال تبطين بحر الخمسين بقرية أبوكساه بطول 4,1 كم ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لتبطين الترع والمصارف على مستوي الجمهورية، حيث أن الأعمال بالمجاري المائية من تبطين وتدبيش وحوائط ساندة وتغطيات بمدينة وقرى أبشواي باجمالي 8 مليون و 907 ألف جنيه، وكذا تفقد أعمال التجميل والتطوير بعدد من الميادين منها ميدان الساعة بقرية أبوكساه، وميدان الأطباء بالطريق السياحي ابشواي / ابوكساه، وميدان الشهداء "النصب التذكاري" بوسط المدينة.
كما تفقد المحافظ الأعمال النهائية الجاري تنفيذها بالمدرسة الثانوية بنين بقرية السنجأ، على مساحة 5200 م2، بتكلفة ٧ مليون 250 ألف جنيه، على أن تدخل الخدمة العام القادم، والذي بدء العمل بها وتنفيذها خلال 7 أشهر، بعد أن توقف لمدة 3 سنوات، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مكتب بريد أبشواي المطور بوسط المدينة، وخلال الجولة إلتقى محافظ الفيوم بعدد من المواطنين واستمع لمشكلاتهم، ووجه رئيس المدينة بسرعة حلها.