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وزير خارجية البحرين: التدخلات الأجنبية فى الشئون الداخلية العربية انتهاك صارخ للسيادة الوطنية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:54 م
خالد بن أحمد بن محمد
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
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ريهام فيكتور
قال خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ، وزير خارجية البحرين ، إن هذا الإجتماع تم انعقاده فى اوضاع صعبة ، بالإضافة إلى التغيرات الإقليمية والدولية المتعددة. 

وأضاف خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، خلال كلمته المذاعة فى مؤتمر اليوم بفاعليات الدورت العادية ١٥٥ لمجلس جامعة الدول العربية ، أن هذه الأوضاع تتطلب منا ارتباطا شاملا وتضامنا كبيرا .

وأشار وزير خارجية البحرين ،  إلى أن كل ذلك يساعد على الارتقاء بالامن القومي ومصالح شعوبنا ، لافتًا إلى أن التدخلات الأجنبية فى الشئون الداخلية العربية تشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية لعدد من الدول العربية الشقيقة .

وأكد وزير خارجيه البحرين ، أن التدخل الأجنبي يشكل تهديدا للأمن القومى العربى وتتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية وهى مصدر قلق شديد للشعوب العربية .
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