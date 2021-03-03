وزير خارجية البحرين: التدخلات الأجنبية فى الشئون الداخلية العربية انتهاك صارخ للسيادة الوطنية

قال خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ، وزير خارجية البحرين ، إن هذا الإجتماع تم انعقاده فى اوضاع صعبة ، بالإضافة إلى التغيرات الإقليمية والدولية المتعددة.





وأضاف خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، خلال كلمته المذاعة فى مؤتمر اليوم بفاعليات الدورت العادية ١٥٥ لمجلس جامعة الدول العربية ، أن هذه الأوضاع تتطلب منا ارتباطا شاملا وتضامنا كبيرا .





وأشار وزير خارجية البحرين ، إلى أن كل ذلك يساعد على الارتقاء بالامن القومي ومصالح شعوبنا ، لافتًا إلى أن التدخلات الأجنبية فى الشئون الداخلية العربية تشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية لعدد من الدول العربية الشقيقة .



