جامعة الأقصر تنظم قافلة طبية فى جميع التخصصات ..صور

نظمت جامعة الاقصر تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر وإشراف الدكتور محمد شحات وكيل كلية الطب بجامعة الأقصر، قافلة طبية بقرية الزناقطة بالأقصر، انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع بالأقصر واستكمالا للنشاط المجتمعي للكلية للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأهالي محافظة الأقصر.





يأتى ذلك بالتعاون مع إدارة القوافل الطبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، وشارك في القافلة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب .





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