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محافظات

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:54 م
موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر
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انجي هيبة
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن.


تم تداول 10220 طن بضائع و 591 شاحنة حيث شملت حركة الواردات 277 طن بضائع و2640 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 314 طن بضائع و 7580 شاحنة.


ويستعد ميناء سفاجا، اليوم الأربعاء، لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، بينما تغادر السفينة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى محبة ، الحرية، نما "اكسبريس"، وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية للسفينتين سينا وبريدج.


وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 28 عقدة شمالية غربية وارتفاع الامواج بين 2-3 أمتار وحالة البحر مضطربة.


وأشارت هيئة موانئ البحر الأحمر، إلي إيقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.


ويتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسي بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ التابعة والهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية والجومائية للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.


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