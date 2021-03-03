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أخبار العالم

البنتاجون تعلن مقتل مقاول أمريكي في قصف قاعدة عين الأسد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:57 م
هجوم عين الأسد
هجوم عين الأسد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، اليوم الأربعاء، مقتل مقاول أمريكي؛ بسبب القصف الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد في العراق، عقب إصابته بنوبة قلبية. 

وقالت البنتاجون، إن الأدلة الأولية تشير إلى أن نحو 10 صواريخ أطلقت نحو قاعدة عين الأسد. 

وأضاف التقرير الصادر عن البنتاجون: "لا توجد تقارير حالية عن إصابات في صفوف الجنود الأميركيين جراء قصف قاعدة عين الأسد". 

وتابع: "لا يمكننا اتهام أي طرف في الوقت الحالي باستهداف قاعدة عين الأسد والتحقيقات ما زالت جارية، وأنظمة الدفاع الصاروخي "C-RAM" تعمل في الدفاع عن قواتنا الموجودة في العراق". 

وأشار التقرير إلى أنه: " تم إطلاع وزير الدفاع لويد أوستن على استهداف قاعدة عين الأسد وهو يراقب الوضع عن كثب". 

فيما أعلنت البنتاجون الوقوف على أهبة الاستعداد عند الحاجة لمساعدة شركائهم العراقيين أثناء التحقيق بقصف قاعدة عين الأسد. 
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