حالة المرور في الجيزة.. كثافات مرتفعة بالهرم والمهندسين وكورنيش النيل

شرحت مصادر، الحالة المرورية المسائية في شوارع وميادين الجيزة اليوم، الأربعاء.





وأشارت المصادر، إلى ارتفاع الكثافات المرورية على شارعي الهرم وفيصل بالاتجاهين.





كما يشهد ميدان الجيزة وكوبري الجيزة كثافات مرورية متوسطة، مع بطء في الحركة بشارع مراد.





وتظهر كثافات مرورية مرتفعة بمحيط جامعة القاهرة، حيث ترتفع احجام السيارات بشارع السودان، وشارع كلية التجارة ومحيط حديقة الأورمان.





وتستقر الحالة المرورية على كورنيش النيل بمناطق شارع البحر الأعظم وشارع النيل السياحي، مع ارتفاع في مناطق الدقي والعجوزة حتى مناطق الكيت كات.





وترتفع الكثافات المرورية بشارع شارل ديجول في القادم من الجيزة باتجاه الدقي.





وتظهر كثافات مرورية مرتفعة على كوبري ١٥ مايو بالاتجاهين أعلى مناطق سفنكس وكورنيش النيل.





كذلك تظهر كثافات مرورية متوسطة أعلى كوبري أكتوبر أعلى مناطق الدقي والعجوزة.





ويشهد شارعى البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية أحجام سيارات مرتفعة.





وتستقر الحالة المرورية على محور صفط اللبن بالاتجاهين القادم والمتجه من الطريق الدائري حتى مناطق جامعة القاهرة.





ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة برجال المرور لسحب الكثافات المرورية، وأوناش المرور لسحب السيارات المعطلة، وتسيير حركة المرور.