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محافظات

فودة يتابع الاستعدادات لاحتفال جنوب سيناء بعيدها القومي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:06 م
صدى البلد
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ايمن محمد
تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم أعمال اللجان المشكلة للاعداد لاحتفالات المحافظة بعيدها القومي خلال الشهر الجاري بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام، والمحاسب فوزي همام منسق المحافظ لمديريات الخدمات ومجالس المدن، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومديري الجهات المعنية والتنفيذية المشاركة في مراسم رفع العلم بطابا، وافتتاحات المشروعات التنموية والخدمية بجميع مدن المحافظة.
 
ويشمل الاحتفال بالعيد القومي هذا العام مراسم رفع العلم بطابا في ذكرى استردادها، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية ونقل صلاة الجمعة 19 مارس من مسجد السلام بطور سيناء بحضور وزير الأوقاف .

وتشهد الاحتفالات تكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، وذلك في إطار الاهتمام بالنشء وخاصة أبناء المناطق الحدودية حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم.

كما تشمل الاحتفالات توجه أكبر قافلة دعوية للواعظات من وزارة الأوقاف تضم عشر واعظات لجميع المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة، على مدار خمسة أيام كاملة، تجوب مناطق طابا، والطور، وشرم الشيخ، وسانت كاترين، ودهب، ووادي فيران وغيرها، بقصد نشر الوعي المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني.

وتنظم المحافظة لقاء تثقيفي تحت عنوان: "سيناء في القلب" بالمشاركة بين محافظة جنوب سيناء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الأوقاف وحضور واعظات الأوقاف وطلاب جامعة الملك سلمان وطلاب المدارس الثانوية بالمحافظة.

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فودة يتابع الاستعدادات لاحتفال جنوب سيناء بعيدها القومي
فودة يتابع الاستعدادات لاحتفال جنوب سيناء بعيدها القومي
فودة يتابع الاستعدادات لاحتفال جنوب سيناء بعيدها القومي
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