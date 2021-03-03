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تصطاد المتعافين.. تعرف على مخاطر السلالة البرازيلية من كورونا |فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:10 م
السلالة البرازيلية
السلالة البرازيلية من كورونا
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محمد القاضي
أذاعت فضائية "العربية"، تقريرا حول خطورة السلالة البرازيلية من فيروس كورونا المستجد والتي تم اكتشافها مؤخرا.

وأوضح التقرير أنه في يناير 2021 ظهرت نسختان جديدتان من كورونا في مدينة ماناوس شمال غربي البرازيل، وأصبحت تعرف بسلالة "الأمازون"، وأطلق على النسختين اسم "المتحور بي 1"، و"المتحور بي2"، وهي منتشرة الآن في 25 دولة حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن النسختين الجديدتين جرى وصفهما بعبارة "سوبر كوفيد"، نظرا لخطورتهما وسرعة انتشارهما، وأن السلالة الجديدة أكثر قابلية للانتقال ومعدية بـ3 مرات أكثر مقارنة بالفيروس الأصلي.

وتابع التقرير أن السلالة البرازيلية مسئولة بالفعل عن الإصابات بفيروس كورونا في ولاية أمازوناس البرازيلية، وقادرة على إعادة إصابة الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بالسلالة السابقة من كورونا، لافتا إلى أن "المتحور 1"، يستهدف البروتين الشوكي وقادر على إضعاف التأثير الوقائي للقاحات الجديدة، و"المتحور 2"، من شأنه إضافة قدرة مقاومة الأجسام المضادة وتجاوزها.
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