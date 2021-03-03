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رياضة

وزارة الشباب ومنظمة اليونيسف تنفذان دورة إعداد مدربين TOT لبرنامج مشوارى بالقليوبية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:54 م
صدى البلد
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ريهام بكير

تنفذ وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب – الإدارة العامة للتدريب) بالتعاون مع منظمة اليونيسف، دورة إعداد مدربين TOT لمدربي برنامج مشوارى الجدد في والتي تستمر حتى 10مارس الجاري بمركز شباب المنشية بمحافظة القليوبية. 

وعلي هامش ختام الدورة التدريبية الحرفية المجانية في الجلود والأركت بالقليوبية،  تابع تنفيذ تلك الدورة كل من اللواء اسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، منال جمال مدير عام الادارة العامة لتدريب الشباب بالوزارة.

أشار اللواء اسماعيل الفار أنه تم إضافة 4 محافظات جديدة لتنفيذ برنامج مشواري هذا العام وهي (الجيزة، الاسكندريه، القليوبية، دمياط)بهدف الأوسع في تنفيذ البرنامج بجميع محافظات الجمهورية.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة ان برنامج مشواري  يعتمد علي مكونان أساسيان الاول تنمية المهارات ويشمل مهارات (الاتصال، وتحديد الأهداف، والتفكير الابتكاري، ومهارات التوظيف مثل كتابة السيرة الذاتية ومهارات إجراء المقابلات الشخصية، ومهارات إنشاء المشروعات الصغيرة للشباب ومهارات الادخار للنشء).

والمكون الثاني " المشورة المهنية" يهدف إلى إنشاء مراكز مشورة مهنية نموذجية تعني بتقديم خدمات توجيه ودعم للشباب لتحديد مسارهم المهني ومساعدتهم في تلبية تلك المتطلبات من خلال الدعم الإرشادي والتدريبات المتخصصة عن التخطيط للعمل وإحالة الشباب لفرص تدريبية وجهات تقدم فرص عمل وقروض لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

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