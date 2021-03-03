ما قصرتش زمان.. تامر علي يطرح أول أغنية من ألبومه الجديد

طرح الفنان تامر على، أول أغنية من ألبومه الجديد والتى تحمل عنوان "ما قصرتش زمان"، وهي من ألحانه أيضا، وتعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف، وتوزيع يحيى يوسف، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز".

تامر علي تعاون في ألبومه مع الشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، محمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطيه، وحسن مهران أما التوزيع الموسيقي سيكون لكل من يحيى يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

يذكر إن تامر علي يُعد واحدًا من أبرز وأشهر الملحنين على الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وله العديد من النجاحات الكبيرة مع أهم المطربين.