بعد جراحة دقيقة.. شيري عادل تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية

قالت الفنانه شيري عادل لـ "صدي البلد " إنها بدأت تشعر بتحسن نسبي خاصه بعد إجرائها عمليه جراحيه دقيقه منذ أيام".

وأضافت: ما زلت لا أتحدث كثيرا والدكتور أخبرني بضرورة الراحه وعدم الكلام حتى أستطيع أن أتعافى تدريجيا.

وكانت شيري عادل، قد تصدرت مؤشرات البحث في جوجل وذلك يوم خضوعها للعملية حيث تفاعل معها رواد السوشيال ميديا.

من جانب آخر تشارك شيري عادل كضيفه شرف في فيلم " للإيجار" والذي قرر صناع الفيلم تأجيل طرحه لـ ١١ مارس الجارى بدلًا من اليوم.

فيلم "للإيجار" بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وهايدي رفعت وياسر الطوبجي وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف وإخراج إسلام بلال، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة" حول شخصية قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار.





يذكر أن احدث أعمال شيرى عادل حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" وشارك فى بطولته نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، بينما تغيب عن السينما منذ 2017 حيث قدمت احدث أعمالها فيلم "فين قلبى" مع مصطفى قمر وإخراج إيهاب راضى.