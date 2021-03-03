ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الانتهاء من بلاط 38 حاره بنسبة تنفيذ 95% بمساحة 6 آلاف متر في المنيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:45 م
بلاط 38 حارة بالانترلوك
بلاط 38 حارة بالانترلوك
Advertisements
ايمن رياض
أعلن العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا الانتهاء من بلاط 38 حارة بالانترلوك بنسبة تنفيذ كبيرة تصل إلى 95 % بمساحة 6 آلاف متر. 

ومن جانبه تابع هشام فايز نائب رئيس المركز اعمال خطة البلاط القائمة بشوارع حي غرب المنيا حيث والتي اوشكت علي الانتهاء بنسبة تنفيذ 95%بواقع 6 آلاف متر بلاط انترلوك. 

اقرأ المزيد ..

حيث كلف المقاول المنفذ بتلافي عدد من الملاحظات اثناء تفقده العمل بحارة المفتش  المتفرعه من شارع وابور الحليج منها اعادة رفع بلاط الانترلوك وإعادة دك التربة مرة أخرى لعدم دكها جيدا . 

وكلف اثناء المرور ايضا باختبار اغطية الغرف الموجودة والجاري تركيبها على البيارات غرف فقد وجه بسرعة أخذ عينة من بلاط الانترلوك علي الطبيعة وعمل الاختبارات اللازمة لبيان مدى مطابقتها للمواصفات الفنية مع تأكيده على تعليمات رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من اعمال البلاط لفتح الحركة امام المواطنين ومتابعة جودة التنفيذ وفق المواصفات الفنية. 

وقال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس المركز أنه جاري العمل في 5 حارات بحي جنوب المنيا  بمرحلة رفع الميزانية الشبكية  وأعمال القطع وأعمال وضع التربة ودكها تمهيدا لتبليطها، بعد الانتهاء من  العمل بحي غرب وسيتم البدء تباعا في أعمال البلاط بأحياء  شمال وجنوب ووسط المدينة بواقع 8 حارات بحي وسط و25 حارة بحي جنوب و 30 حارة بحي شمال ، كما وجه ابو كريشة بسرعة بدء تبليط الحارات بحي جنوب  والتأكيد علي المتابعة المستمرة

وفي سياق متصل ابدي المواطنون تقديرهم لما يبذل من أداء وما ينفذ من مشروعات تحسن من مستوي المعيشة وتعلي من قدر ادميهم. 

حيث اكد احد المواطنين ان ما يحدث من تطوير ورفع كفاءة لشوارع حي غرب دليل علي التحول الواضح لاهتمام الدولة بالمواطن وما يحقق له الرضا في كافة القطاعات. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط جرار زراعى يلقى بمياه الصرف بترع ري الأراضى الزراعية بالمنيا

في استجابة للمواطنين .. رفع تراكمات ترعة أبو المنجا في القليوبية

حفاظا على المظهر الجمالي.. تبليط الشوارع والحواري الضيقة بالانترلوك في المنيا

استجابة لشكاوى المواطنين.. رفع 50 طن مخالفات من كدوان بالمنيا

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ميداني «وابور الثلج» و«كاميليا» ببنها

لرفع كفاءة خطوط الإنارة.. تركيب خليتين ضوئيتين بطريق طراد النيل دماريس البرجاية

ترشيحاتنا

التموين تطرح كوبون الخير.. سلع مجانية لغير القادرين في رمضان

سقوط جالاتا سراي أمام أنقرة بهدفين وطرد مباشر لـ مصطفى محمد ..فيديو

متزوجة لبنانيًا وحقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب.. من هي إنجي كيوان

شاهد .. شاب يجري عملية ولادة قيصرية في حادثة غير مسبوقة

دعوة عاجلة من أمير الكويت.. ما الأمر؟

إثيوبيا تعلق على اتفاق التعاون العسكري بين مصر والسودان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 71.. أجرأ إطلالات سهير رمزي بعد خلعها الحجاب

قائمة اسعار رينو لوجان 2021 في مصر

اسودXدهبى.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة تكشف عن جمالها