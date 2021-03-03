الانتهاء من بلاط 38 حاره بنسبة تنفيذ 95% بمساحة 6 آلاف متر في المنيا

أعلن العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا الانتهاء من بلاط 38 حارة بالانترلوك بنسبة تنفيذ كبيرة تصل إلى 95 % بمساحة 6 آلاف متر.





ومن جانبه تابع هشام فايز نائب رئيس المركز اعمال خطة البلاط القائمة بشوارع حي غرب المنيا حيث والتي اوشكت علي الانتهاء بنسبة تنفيذ 95%بواقع 6 آلاف متر بلاط انترلوك.





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حيث كلف المقاول المنفذ بتلافي عدد من الملاحظات اثناء تفقده العمل بحارة المفتش المتفرعه من شارع وابور الحليج منها اعادة رفع بلاط الانترلوك وإعادة دك التربة مرة أخرى لعدم دكها جيدا .





وكلف اثناء المرور ايضا باختبار اغطية الغرف الموجودة والجاري تركيبها على البيارات غرف فقد وجه بسرعة أخذ عينة من بلاط الانترلوك علي الطبيعة وعمل الاختبارات اللازمة لبيان مدى مطابقتها للمواصفات الفنية مع تأكيده على تعليمات رئيس المدينة بسرعة الانتهاء من اعمال البلاط لفتح الحركة امام المواطنين ومتابعة جودة التنفيذ وفق المواصفات الفنية.





وقال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس المركز أنه جاري العمل في 5 حارات بحي جنوب المنيا بمرحلة رفع الميزانية الشبكية وأعمال القطع وأعمال وضع التربة ودكها تمهيدا لتبليطها، بعد الانتهاء من العمل بحي غرب وسيتم البدء تباعا في أعمال البلاط بأحياء شمال وجنوب ووسط المدينة بواقع 8 حارات بحي وسط و25 حارة بحي جنوب و 30 حارة بحي شمال ، كما وجه ابو كريشة بسرعة بدء تبليط الحارات بحي جنوب والتأكيد علي المتابعة المستمرة





وفي سياق متصل ابدي المواطنون تقديرهم لما يبذل من أداء وما ينفذ من مشروعات تحسن من مستوي المعيشة وتعلي من قدر ادميهم.





حيث اكد احد المواطنين ان ما يحدث من تطوير ورفع كفاءة لشوارع حي غرب دليل علي التحول الواضح لاهتمام الدولة بالمواطن وما يحقق له الرضا في كافة القطاعات.



