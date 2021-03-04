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حوادث

حبس تاجر ملابس وسائق لحيازة حشيش في مصر الجديدة

الخميس 04/مارس/2021 - 03:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس تاجر ملابس وسائق، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة

وكلفت جهات التحقيق بارسال المضبوطات الى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي، لفحصها واعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنه.

ونجح رجال مباحث القاهرة في ضبط تاجر ملابس وسائق بحوزتهما مواد مخدرة قبل ترويجها بمصر الجديدة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة من ضبط شخصين (تاجر ملابس - سائق) حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش ، ومبلغ مالى، 4 هواتف محمول.

واعترف المقبوض عليهما بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحصلهما على المواد المخدرة من أحد الأشخاص "محدد" أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، مستقلًا إحدى السيارات، وبحوزته كمية من المواد المخدرة - مبلغ مالي- 3 هواتف محمول. وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، واتخذت حيالهما الإجراءات القانونية. 

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