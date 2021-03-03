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محافظات

لمدة يومين..مد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الإسماعيلية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:56 م
صدى البلد
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انجي هيبة
قرر الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، مد فترة حملة التطعيم إلى يومي الخميس والجمعة وذلك لضمان وصول التطعيم لكل طفل داخل نطاق المحافظة.

وأشار حطب، إلي  متابعة بمزيد من الاهتمام عملية تجميع فوارغ الطعم وتسجيل بيانات الأطفال الذين تم تطعيمهم، كما شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال حملة التطعيم.

وقررت مديرية الصحة بالإسماعيلية، مد فترة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال ليومي الخميس والجمعة المقبلين من خلال الفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة على مستوى المحافظة، لإتاحة الفرصة للأطفال المتخلفين عن التطعيم.

ويستمر العمل داخل الوحدات الصحية ومكاتب الصحة خلال يومي الخميس والجمعة، المقبلين، من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، وذلك لإستقبال الأطفال المتخلفين عن التطعيم ومن كان لديهم موانع عن التطعيم خلال أيام الحملة، وزالت عنهم الأعراض المرضية.

وأشار حطب الي وصول نسبة إستجابة المواطنين لتطعيم أطفالهم، هي 90%، لافتا إلي أن المستهدف في الحملة، هو 231433 طفلا من المصريين وغير المصريين، من عمر يوم الي خمس سنوات، وذلك منذ بداية انطلاق الحملة، لافتا إلى أن الحملة تستهدف طفلا، مؤكدا أن الإسماعيلية  تعد من المحافظات الأعلى في تردد المواطنين على الحملة، وتأتي الحملة في إطار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وانطلقت فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات للاطفال المصريين  وغير المصريين، الأحد الماضي، بمحافظة الإسماعيلية، ولمدة  4 أيام.

 

و أكدت الدكتورة نسرين يوسف، مدير الطب الوقائى بمحافظة الإسماعيلية، أن التطعيم آمن ولا يوجد له آثار جانبية.

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