توقف عنها فورا.. طرق عناية لا تناسب البشرة الحساسة

إذا كانت بشرتك حساسة وتتعرض للالتهاب والحكة والاحمرار ، لدينا بعض نصائح الخبراء ، مقدمة من الدكتورة جوشيا سارين التي تشارك بعض الأخطاء الشائعة التي لا يجب عليك ارتكابها كجزء من نظام العناية بالبشرة الخاص بك.





تجنب منتجات العناية بالبشرة القاسية

يمكن أن تضر المنتجات مثل المواد الفعالة أو المقشرات بشرتك. يقول الدكتور سارين إن استخدام مقشر كيميائي كل يوم "مفرط" لأنه يمكن أن يزيل حاجز الجلد. لذلك ، ابتعد عن المنتجات التي تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي أو أحماض بيتا هيدروكسي أو حمض الجليكوليك في شكل كيميائي أو حتى تقشير بحبيبات في شكل فيزيائي.

لا تعتمد على الجمال النظيف

يوضح طبيب الأمراض الجلدية: "قد تميل إلى الاعتماد على جميع المنتجات العضوية لبشرتك الحساسة ، ولكن هذه هي المكونات التي يمكن أن يكون لديك تفاعلات تحسسية أو مهيجة لها ، تمامًا كما هو الحال مع أي مكون آخر". هذا لأن المصطلحين "نظيف" و "طبيعي" ليسا منظمين ولا يعرف المرء حقًا المكونات الموجودة فيهما.





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