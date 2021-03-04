الشغل مش عيب.. بنت طور سيناء تحترف المشغولات اليدوية والكروشيه.. شاهد

حصلت سها محمد حسن 23 سنة، على كلية التربية قسم بيولوجي بتقدير جيد جدا، ولم تنتظر الوظيفة الميري رغم أنها خريجة جامعية وبدأت في تعلم شغل الجرافيك والمشغولات اليدوية وحصلت على دورات تدريبية في فنون المشغولات اليدوية و الكروشيه .





وقالت سها محمد حسن لموقع " صدى البلد " الاخباري إنها فور تخرجها بدأت تعلم شغل الجرافيك وصناعة الهدايا " الهاند ماك " وتغليف الأشياء الجميلة وتنسيق الزهور مشيرة إلي أن هذه الأعمال لاقت إعجاب الكثير مما دفعها في الاستمرار في التعلم حتي حصلت علي دورات في فنون أخرى نظمتها مديرية الشباب والرياضة .





وأضافت حسن أنها صممت موقعاً وصفحة على الانترنت لتسويق منتجاتها من المشغولات اليدوية والفنون السيناوية ؛ وأكدت حسن أنها سوف تستمر في تعلم فنون المشغولات اليدوية ونصحت حديثي التخرج التفكير خارج الصندوق وتعلم مهارات جديدة .





وفي سياق متصل أصبحت سيدات جنوب سيناء منتجات للمشغولات اليدوية والكروشيه بعد الدورات التدريبية التي نظمتها مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء بالتعاون مع سها البيك خبيرة فنون الكروشيه والمشغولات اليدوية في ظل رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واهتمام المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ لأن يصبحن سيدات جنوب سيناء منتجات للمشغولات اليدوية .





وقالت سها البيك خبيرة فنون الكروشيه والمدربة للسيدات جنوب سيناء : الإهتمام زاد بأنشطة المرأة سواء بعقد دورات التدريب أو بإقامة المعارض مشيرة إلى أن الحكومة لن تفعل كل شئ بمفردها بدون تعاون منا جميعا وأضافت البيك أن السيدات المشاركات في الدورة التدريبية أصبحن منتجات خلال شهر ولهن صفحات لتسويق منتجاتهم .





وقد التقى موقع " صدي البلد " الاخباري مع السيدات المتدربات داخل صالة التدريب في مبنى مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء.





وقالت منار عبد الله إحدى المتدربات : إنها تدربت على فنون كثيرة لفنون الكروشيه وأصبحت أنتج ما يحتاجه السوق سواء حقائب أو جوارب وانتيكات مشيرة إلي أنها التدريب لمن يريد الإنتاج .





وأضافت شيماء زكريا إحدى المتدربات أن التدريب فرصة لكل سيدة للانتاج وهي المنزل وإدارة مشروع يدر دخلا. وخاصة للسيدة المعيلة .

من جانبها أكدت ولاء مختار مسئولة أنشطة المرأة بمديرية القوي العاملة أنه هناك اهتمام كبير بالمرأة في كل المجالات مشيرة إلي عقد دورات تدريبية بكل المدن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمرأة مثل التضامن الاجتماعي، ومبادرة مشروعك و صندوق المشروعات الصغيرة .





وأضاف مختار أن التدريبات تمكين اقتصادي للمرأة السيناوية والعمل من خلال المنزل مشيرة إلي جودة المنتجات التي تقوم بصنعها السيدات المتدربات .





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