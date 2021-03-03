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توك شو

بيشربوا إزازة بدل المخدرات.. شعبة الأدوية تعلق على إدراج 14 دواء ضمن الجدول

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:41 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن قرار هيئة الدواء بإدراج 14 عقارا جديدا ضمن جداول المخدرات جاء نتيجة متابعة ورصد صرف الأدوية في الأسواق، متابعا: نقوم برصد صرف جميع الأدوية ومعدلاتها من حيث الحالات المرضية المحددة.

واضاف "عوف" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": في حالة حدوث أي خروج عن النظام المفروض لعلاج الحالات، تقوم هيئة الدواء ووزارة الداخلية بمتابعة هذا الأمر، وعليه تم اتخاذ القرار بإدراج هذه الأدوية ضمن جداول المخدرات.

وأضاف، القرار جاء من أجل تنظيم صرف الأدوية عن طريق الروشتة فقط، ليتم صرف  الأدوية للحالات التي تستحقها فقط، منوها إلى أن هذه الأدوية بجرعاتها المحددة غير مخدرة.

وأكمل: في حالة استخدام الأدوية بطريقة غير صحيحة يمكن أن تصبح هذه الأدوية مخدرة، معقبا:"في ناس بتشرب الإزازة مرة واحدة عشان توصل لدرجة كبيرة من التخدير".

وأشار إلى أن التفتيش يتم داخل مصانع الإنتاج ويتم رصد كافة المتعلقات الخاصة بالدواء، معقبا: من ثم ينتقل التفتيش إلى الموزعين لمعرفة الكميات المتواجده من الأدوية في الأسواق والمصانع أيضا.


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