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توك شو

أحمد موسى عن ملء سد النهضة: اللي حصل في المرة الأولى لن يتكرر ..فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:41 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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محمد القاضي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان يتنظرون ملء سد النهضة بفارغ الصبر.

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "الإخوان عاملين عداد علي كام يوم باقي على ملء سد النهضة"، متسائلا "هل ممكن يحصل أنهم يملوا السد في شهر 7 القادم؟".

وتابع "ملف سد النهضة هو الأولوية رقم واحد ورقم 10 للدولة، حتى نصل إلى حل يرضي جميع الأطراف"، مؤكدا "اللي حصل في ملء السد المرة الأولي لن يحدث في المرة الثانية". 

واستطرد "كل الأطروحات موجودة أننا لازم نوصل لحل"، مختتما "كل يوم بنروح لمرحلة خطيرة، لكن في الآخر كلنا عندنا ثقة في القيادة والرئيس عبدالفتاح السيسي".

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