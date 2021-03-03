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حوادث

مصادرة 11 ألف عبوة بسكويت منتهية الصلاحية قبل بيعها بالغربية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:55 م
حملات امنية
حملات امنية
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احمد علي
تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط مخزن غير مرخص يحتوى على كميات من الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة، ومخزن أخر بداخله 11 ألف عبوة بسكويت منتهية الصلاحية قبل طرحها للبيع فى الأسواق.


تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية تقريرا بتمكن حملة من الرقابة التموينية ضمت الحمله عيد عبدالله وكيل مديرية التموين وحسن الزهاوي ونشأت نعيم وأحمد فاروق مفتشي التموين بناءا على تحريات الأجهزة الرقابية، من ضبط صاحب مخزن ومنفذ بيع وتوزيع أدوية بيطرية يعرض للبيع أدوية بيطرية مقلدة بعد تقليد العلامة التجارية الأصلية بدقة ووضع الكتابة باللغة الأجنبية لإيهام جمهور المستهلكين بأنها مستورده مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين ويحوز بالمخزن أدوية بيطرية مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات داخل مخزن غير مرخص، وتم التحفظ علي ١٢٢٤ عبوة مقلدة سعة١٠٠مم، و٥٢٨ عبوة قبل تغيير العلامة سعة١٠٠ وجميعها غير مدرج عليها بلد الصنع، كما تم سحب ٦٠٨٠ عبوة فارغة مقلدة و١٥٢٦ عبوة فارغة أصلية لعدم الاستغلال والتلاعب.
و تم ضبط مدير مخزن ومنفذ بيع وتوزيع مواد غذائية تابع لأحد المصانع الكبري لإدارة منشأة بدون ترخيص وحيازته بقصد البيع أغذية أطفال من البسكويت منتهي الصلاحية، ويتم تعديل تاريخه بتواريخ وصلاحيات سارية وإعادة طرحه من جديد بالأسواق بقصد التربح مدخلا الغش والتدريس علي جمهور المستهلكين، وتم التحفظ علي ١١٥٢٠ باكو بسكويت أصناف وأنواع مختلفة. 
وتم تحريز المضبوطات فى الواقعتين، وتحرير المحاضر وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.
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