الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين عن حالة الطقس.. فيديو

قال

مدير وحدة التنبؤات بهيئة

الجوية، إن الهيئة حذرت امس من ان طقس

اليوم سيكون به حالة من التقلبات الجوية لافتا ان اليوم شهد انخفاضا في درجات الحرارة وصل ا

درجتين عن امس وكان هناك

متوسطة علي السواحل الشمالية.

الأرصادليامطار