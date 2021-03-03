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الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين عن حالة الطقس.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:06 م
فصل الصيف
فصل الصيف
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة حذرت امس من ان طقس اليوم سيكون به حالة من التقلبات الجوية لافتا ان اليوم شهد انخفاضا في درجات الحرارة وصل الي درجتين عن امس وكان هناك امطار متوسطة علي السواحل الشمالية.


وأضاف مدير هيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " : الأجواء ستبدأ في الاستقرار تدريجيا خلال الساعات القادمة وسيكون هناك أمطار من خفيفة إلي متوسطة علي السواحل الشمالية .

وأوضح مدير هيئة الأرصاد : غدا سيكون هناك أمطار علي مطروح والإسكندرية ولكنها ستكون من خفيفة الى متوسطة وستكون اقل من اليوم وباقي محافظ الجمهورية الجو بها معتدل .

وتابع اعتبارا من السبت القادم سنشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة وخلال النصف الثاني من الأسبوع القادم سيكون الجو من مائل للحرارة الى حار .

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