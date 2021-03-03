تعد المفتقة هي احدي الاكلات المفيدة والتي لايعرف الكثير طريقة عملها في المنزل ونقدم لكي اليوم طريقة عمل المفتقة في المنزل





طريقة للتحضير

المقادير :

3 كيلو عسل أسود ( اقل كميه ممكن البدء بها )

2 فص مستكه

– كوب ونصف زيت

– 4 ملاعق دقيق

– 2 ملعقة مغات

– 4 ملاعق تحويجة من عند العطار

– ربع ملعقة ممسوحة ملح ليمون "اختياري"

– عصير ليمونه

- نصف كوب سمسم

– نصف كوب سودانى

– صمغ عربى

– ملعقة صغيرة حبة البركة مطحونه

- حبة خضرة ومعها نصف كوب زيت.





طريقة التحضير :





- يفضل عمل المفتقه فى حلة ألومنيوم لأن اى نوع اخر سوف يُقشر او يجرح من كثرة التقليب – استخدام ملعقة خشب

- يوضع الزيت على النار ويضاف المستكه وتقلب ثم يضاف الدقيق ويقلب جيدا ثم يضاف المُغات والتحويجه وتقلب مع الزيت على نار هادئه فى اتجاه واحد لمدة عشر دقائق ولابد من وضع عازل بين الحلة والنار المباشرة

- ويضاف للعسل البارد ويقلب جيدا

- يتم إضافة حبة البركة المطحونة قبل اضافة العسل مباشرة

ونستمر فى التقليب دون توقف فى اتجاه واحد الى ان يغلى العسل وتلاحظى ان العسل اصبح قوامه سميك واستمرى فى التقليب حتى تحصلى على القوام المناسب لكى ثم يضاف ملح الليمون ويقلب جيدا ويضاف عصير الليمون

- يضاف السمسم والسودانى مع التقليب المستمر

- فى حين تمام التسويه قومى برفع الخليط من على النار حتى يبرد