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توك شو

إبراهيم عيسى: نحتاج لوقفة تعبوية اقتصادية للحفاظ على إنجازات المشروعات القومية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:53 م
ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى
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قسم التوك شو
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الضرائب يتم فرضها على عدد محدود من المصريين، مطالبًا بوقفة تعبوية اقتصادية للحفاظ على الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع خاصةً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن المشروعات العظيمة التي تتكفل بها الدولة تحتاج إلى استثمارات كبيرة، رغم وجود عقبة ظهرت على السطح وهي جائحة فيروس كورونا، التي أوقفت خطط دول العالم كلها، مشيرًا إلى أن تعظيم الاقتصاد يكمن في تحرير يد القطاع الخاص ودعمه وتسهيل الإجراءات له.

وانتقد رؤية البعض للاستثمار الأجنبي بأنه يعد احتلالًا وليس مجالًا لتوفير فرص العمل وتحقيق الرخاء لطبقات الشعب المختلفة، منوهًا إلى تحديد الحكومة لأولويات الصحة والتعليم سينهض بالدولة وينقلها إلى عصر جديد من الرخاء ورفاهية المواطنين.

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