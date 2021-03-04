مبروك عطية: رفع الابن دعوى ضد أبيه لأخذ حقه ليس عقوقا

، ولن يوفي أحد حق الله. قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إن الأبناء لا يستطيعون أن يقدموا البر الكامل لوالديهم، ومقولة "الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه" لا يمكن أن يبلغ منتهاه

وأوضح مبروك عطية ، خلال لقائه على " ام بي سي مصر" : "الابن عاق؛ لو رفع الصوت فوق مستوى صوتهم، وعاق أيضًا لو كان وجهه عابسا أو يعطيهم ظهره أو خالف أمرًا من الأمور إلا الشرك بالله".





وتابع مبروك عطية: "رفع الابن دعوى ضد الأب ، لأخذ حق بحكم قضائي؛ ليس عقوقا".





وفي سياق آخر، قال الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، إن الفقهاء اتفقهوا جميعًا على أنه إذا طلق الرجل امرأة حرمت على جميع ذريته، من أولاده وأولاد بنيه وأولاد بناته؛ لأنها زوجة أبيهم.





واستشهد «عطية»، بقول الله- تعالى-: «وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ» (سورة النساء:22)، فحرم نكاح زوجات الآباء مطلقًا.



