ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا تمدد العقوبات ضد فنزويلا

الخميس 04/مارس/2021 - 12:06 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن حكومة الولايات المتحدة مددت نظام العقوبات المفروضة على فنزويلا حتى شهر مارس عام 2022.

وقال الرئيس بايدن في رسالة بعثها للكونجرس: "لا يزال الوضع في فنزويلا يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، لذلك شعرت أنه من الضروري تمديد حالة الطوارئ المفروضة".

وتم تقديم ما يسمى بـ"حالة الطوارئ" ضد فنزويلا، والتي تنص على فرض عقوبات، في مارس عام 2015 بمرسوم من الرئيس السابق باراك أوباما، ثم فرضت واشنطن قيودا على العديد من كبار المسؤولين في كاراكاس، بزعم ارتباطهم بانتهاكات حقوق الإنسان واضطهاد المعارضين السياسيين.

وفرضت حالة الطوارئ على فنزويلا، حيث يزعم أن الوضع في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية تشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة، وتم توسيع العقوبات المفروضة خلال السنوات اللاحقة بشكل كبير.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على دانيا عقيل أول سعودية تشارك في راليات الصحراء

طريقة عمل سويسرول.. خطوة بخطوة

5 أعشاب لعلاج آلام القولون .. تعرف عليها