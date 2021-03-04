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سيارات

بهذه الخطوات.. اكتشف أسباب ضعف عزم سيارتك

الخميس 04/مارس/2021 - 03:01 ص
اسباب ضعف عزم السيارة
اسباب ضعف عزم السيارة
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صبري طلبه
ينزعج الكثيرون من قائدي المركبات في حالة ظهور عطل مفاجئ داخل المنظومة الميكانيكية للسيارة، سواء كان هذا العطل على الطريق، أو تم ملاحظته أثناء حالة السكون، و من اكثر الأمور حيرة للبعض، عندما تتعرض السيارة لضعف في قوة العزم و التسارع، و في الحقيقة قد تتعد الاسباب الخاصة بهذا الموضوع.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم الاسباب الخاصة بمشكلات ضعف عزم السيارة.

- ناقل السرعات 
في حالة اهمال الصيانة الدورية لناقل السرعات، قد يترتب على ذلك ضعف كبير في عزم السيارة و قدرات التسارع، و قد تشر أن السيارة في حالة اختناق عند اعطائها امر الانطلاق، و لذلك فمن الضروري أن تقوم بتغيير زيت "الفتيس" في موعده المحدد، و الاهتمام لأعمال الصيانة المتبعة.

- زيت المحرك 
لا شك أن زيت المحرك يشكل قيمة كبيرة لحماية الاجزاء المعدنية الخاصة بمحرك السيارة، و لذلك فمن الضروري أن نقوم بتغييره عند الموعد المحدد له و الذي يتراوح بين 5000 الاف أو 10 الاف كيلو متر، وذلك لكي نتجنب فقدان خصائصة الفنية، مما يحدث تلف كبير داخل المنظومة الميكانيكية و بالطبع يسبب ضعف كبير في عزم السيارة.

- نوع الوقود المستخدم 
من الممكن أن يقل عزم سيارتك بسبب نوعية الوقود المستخدمة، و التي من الممكن أن تكون تعرضت لبعض الراسب و الشوائب، أو بسبب فلتر البنزين، وهو عنصر مهم داخل منظومة الاحتراق و عزم السيارة، و لذلك احرص دائمًا على ملئ خزان الوقود الخاص بسيارتك بنوع جيد و مناسب لسيارتك.

- فلتر الهواء 
ربما تشير اصابع الاتهام إلى هذا الجزء، فهو المسؤول عن عملية دخول الهواء بطريقة صحيحة إلى المحرك، و من ثم تنتج عنه عملية الاحتراق الملائمة داخل المنظومة الميكانيكية للمحرك، و الخلل يحدث عند تلف فلتر الهواء أو تعرض لتتراكب الراسب أو اقتراب موعد تغييرة و الذي يتم عند 10 أو 20 ألف كيلو متر.
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