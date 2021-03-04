بهذه الخطوات.. اكتشف أسباب ضعف عزم سيارتك

ينزعج الكثيرون من قائدي المركبات في حالة ظهور عطل مفاجئ داخل المنظومة الميكانيكية للسيارة، سواء كان هذا العطل على الطريق، أو تم ملاحظته أثناء حالة السكون، و من اكثر الأمور حيرة للبعض، عندما تتعرض السيارة لضعف في قوة العزم و التسارع، و في الحقيقة قد تتعد الاسباب الخاصة بهذا الموضوع.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم الاسباب الخاصة بمشكلات ضعف عزم السيارة





- ناقل السرعات

في حالة اهمال الصيانة الدورية لناقل السرعات، قد يترتب على ذلك ضعف كبير في عزم السيارة و قدرات التسارع، و قد تشر أن السيارة في حالة اختناق عند اعطائها امر الانطلاق، و لذلك فمن الضروري أن تقوم بتغيير زيت "الفتيس" في موعده المحدد، و الاهتمام لأعمال الصيانة المتبعة.





- زيت المحرك

لا شك أن زيت المحرك يشكل قيمة كبيرة لحماية الاجزاء المعدنية الخاصة بمحرك السيارة، و لذلك فمن الضروري أن نقوم بتغييره عند الموعد المحدد له و الذي يتراوح بين 5000 الاف أو 10 الاف كيلو متر، وذلك لكي نتجنب فقدان خصائصة الفنية، مما يحدث تلف كبير داخل المنظومة الميكانيكية و بالطبع يسبب ضعف كبير في عزم السيارة.





- نوع الوقود المستخدم

من الممكن أن يقل عزم سيارتك بسبب نوعية الوقود المستخدمة، و التي من الممكن أن تكون تعرضت لبعض الراسب و الشوائب، أو بسبب فلتر البنزين، وهو عنصر مهم داخل منظومة الاحتراق و عزم السيارة، و لذلك احرص دائمًا على ملئ خزان الوقود الخاص بسيارتك بنوع جيد و مناسب لسيارتك.





- فلتر الهواء