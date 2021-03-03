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سيارات

كيف تعزز من قدرات سيارتك على الطريق.. اكتشف السر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:50 م
نصائح لقائدي السيارات
نصائح لقائدي السيارات
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صبري طلبه

نحن الان على موعد لرحلة جديدة في عالم ميكانيكا السيارات، وسنقوم بجولة واسعة حول أهم نقاط القوة؛ لكي تعزز من قدرات سيارتك على الطريق، ولكن هناك العديد من الأمور الفنية التي يمكن أن يتجاهل البعض فعلها، وفي الحقيقة هي من الركائز الاساسية التي توفر الحماية لك ولسيارتك.


و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري بعض النقاط حول كيفية تعزيز قدرات سيارتك على الطريق.

- الاستغناء عن الاحمال

إذا كنت تريد الحصول على قيادة اقتصادية و توفير للوقود، فلابد أن تستغني عن الأحمال الزائدة داخل سيارتك، حتى لا تتطلب قدرة كبيرة على مضاعفة الطاقة، ومن ثم تستهلك كمية أكبر من الوقود المحترق.

 - نوافذ السيارة

استكمالا للنقطة السابقة قم بغلق نوافذ سيارتك إذا كنت تسير على طريق سريع، لكي تتجنب مضاعفة الاحمال أيضًا، حيث اثبتت الدراسات العلمية بزيادة نسبة احتراق الوقود كلما تعرضت السيارة لمقاومة كبيرة للهواء الجوي.

- توازن السيارة

لكي تتمتع بتوازن مثالي داخل سيارتك و خاصة على السرعات العالية المسموح بها، فمن الافضل أن تقوم بتعزيز سيارتك بـ جنوط معدنية قوية، أو اجراء بعض تعديلات بـ "عفشة" السيارة، و بموجب ذلك فمن الممكن أن تقتني اطارات عريضة تعزز من توازن السيارة ايضًا.

- الكشف على الإطارات

يجب على جميع قائدي السيارات أن يقوموا بالكشف الكامل على اطارات السيارة من وقت إلى اخر، و فحص مستوى الهواء الداخلي بصورة دورية أو قبل الانطلاق إلى رحلتنا، ولا شك أن العجلة البديلة من اهم عوامل السلامة على الطريق، و من الافضل أن نتبع الموعد المحدد لتغيير اطارات السيارة عند قطعها عدد الكيلومترات المسموح به.

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